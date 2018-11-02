عاجل - السعودية | "الأرصاد" تضيف 4 مناطق جديدة إلى تنبيهات الأمطار بالمملكة

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وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق "عسير وجازان والباحة والشرقية".





وأشارت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، الجمعة- إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبةً برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.





وأضاف أن الحالة الجوية تبدأ في عسير الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، وتنتهي في التاسعة مساءً، ثم تبدأ في جازان والباحة الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي في الثامنة مساءً، وفي المنطقة الشرقية تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي التاسعة مساءً.





وكانت الأرصاد قد نبهت في وقت سابق إلى هطول أمطار رعدية على منطقتي الرياض والقصيم.



