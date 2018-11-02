مهرجان لوس أنجلوس السينمائي على وشك التوقف

بعد 23 عامًا من التوهج اقترب مهرجان لوس أنجلوس السينمائي من نهايته وتوقف فعالياته الفنية.





وقالت "جوش ويلش"، المدير الفني للمهرجان "نفخر بما قدمناه في مهرجان لوس أنجلوس السينمائي على مدار 23 عامًا، إلا أن الحقيقة هي أننا ناضلنا من أجل ازدهار هذا المهرجان، وقد حان الوقت لتجربة شيء جديد".





وأضافت:" نحن جميعا نشعر بالامتنان العميق للقائمين على المهرجان في مقدمتهم جينيفر كوتشيس، على رؤيتها وحماسها وإبداعها، فنحن فخورون بالمهرجان الذي أشرفت عليه على مدار العالمين الماضيين.. ونحن ملتزمون بخدمة المخرجين السينمائيين وممثلي الجمهور في جميع أنحاء لوس أنجلوس".



