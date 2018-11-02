مهرجان لوس أنجلوس السينمائي على وشك التوقف
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:58 صأ ش أ
بعد 23 عامًا من التوهج اقترب مهرجان لوس أنجلوس السينمائي من نهايته وتوقف فعالياته الفنية.
وقالت "جوش ويلش"، المدير الفني للمهرجان "نفخر بما قدمناه في مهرجان لوس أنجلوس السينمائي على مدار 23 عامًا، إلا أن الحقيقة هي أننا ناضلنا من أجل ازدهار هذا المهرجان، وقد حان الوقت لتجربة شيء جديد".
وأضافت:" نحن جميعا نشعر بالامتنان العميق للقائمين على المهرجان في مقدمتهم جينيفر كوتشيس، على رؤيتها وحماسها وإبداعها، فنحن فخورون بالمهرجان الذي أشرفت عليه على مدار العالمين الماضيين.. ونحن ملتزمون بخدمة المخرجين السينمائيين وممثلي الجمهور في جميع أنحاء لوس أنجلوس".
ويرجع الفضل إلى "روبرت فاوست" في تأسيس مهرجان لوس أنجلوس السينمائي في عام 1995، وقد شارك المنتج "أيه وست"، رائد الأفلام المستقلة، كمنتج مشارك للمهرجان في عام 2000، وتم تولى كافة أنشطة المهرجان بالكامل في عام 2001.. وفي الوقت الذي تمتلك فيه لوس أنجلوس العشرات من المهرجانات السينمائية المحلية والخاصة كل عام، فقد وجد أن مهرجان لوس أنجلوس كان الأكثر طموحا.
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