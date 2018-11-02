"جزيرة الإرهاب".. فيلم وثائقي جديد يفضح دور قطر المشبوه في مصر (فيديو)
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:42 صنعيم يوسف
عرضت قناة dmc الفضائية، الفيلم الوثائقي "جزيرة الإرهاب"، والذي يتناول الدور الذي قامت به قناة الجزيرة القطرية في دعم الإرهاب بالمنطقة، وخاصة مصر وسوريا.
والفيلم للصحفي المصري محمد فهمي، الذي عمل سابقا في قناة الجزيرة، ووثق بنفسه الدور المشبوه الذي تقوم به القناة القطرية في الدول العربية واستخدامها من خلال الأسرة الحاكمة ووزارة الخارجية القطرية.
كما يرصد الفيلم علاقات "الجزيرة" مع الجماعات الإرهابية ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين، ويعرض آراء عدد من المحللين السياسيين.
والفيلم للصحفي المصري محمد فهمي، الذي عمل سابقا في قناة الجزيرة، ووثق بنفسه الدور المشبوه الذي تقوم به القناة القطرية في الدول العربية واستخدامها من خلال الأسرة الحاكمة ووزارة الخارجية القطرية.
كما يرصد الفيلم علاقات "الجزيرة" مع الجماعات الإرهابية ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين، ويعرض آراء عدد من المحللين السياسيين.
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