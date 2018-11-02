مشوار الأهلي في نهائيات دوري الأبطال قبل موقعة الترجي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حجز مقعده بنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه؛ ليواجه الترجي التونسي ذهابا بالقاهرة في الثاني من نوفمبر الجاري، وتقام مباراة العودة بتونس في التاسع من الشهر نفسه.





تأهل الأهلي يأتي للمرة الثانية عشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة بعدما نجح في خوض 11 نهائيا على مدار تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.





– نسخة 1982 نجح الأهلي في التأهل للمباراة النهائية متخطيا الأشغال الصومالي في دور التمهيدي، ويانج أفريكانز التنزاني في ثمن النهائي، وفي في ربع النهائي أطاح الأهلي بفريق جرين بافولز الزامبي، ثم باينوجو رينجرز النيجيري في قبل النهائي، ليواجه أشانتي كوتوكو بطل غانا في النهائي أقيم لقاء الذهاب بالقاهرة وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-0 ،وفي الإياب كان التعادل الإيجابي 1-1 كافيا ليتوج الأهلي بأول ألقابه عن جدارة واستحقاق.





في هذه النسخة خاض الأهلي 10 مباريات نجح في تحقيق 5 انتصارات وخسر في لقاءين وتعادل في 3 لقاءات، سجل الأهلي 18 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.





– نهائي نسخة 1983 وهي النسخة التي نجح خلالها الأهلي في الإطاحة بالمريخ السوداني وديناموز هراري بطل زيمبابوي، ثم كانون ياوندي الكاميروني، وأخيرا بفريق نكانا ريد ديفلز بطل زامبيا، ليضرب موعدا في النهائي مع أشانتي كوتوكو في سيناريو مكرر من النسخة الماضية، أقيم لقاء الذهاب بالقاهرة إلا أن الفريق سقط في فخ التعادل السلبي وفي الإياب فاز كوتوكو بهدف، وأكد خبراء التحكيم أنه من تسلل واضح على مهاجم الفريق الغاني ليخسر الأهلي اللقب بعدما لعب 10 مباريات محققا 5 انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتين، مسجلا 14 هدفا فيما استقبلت شباكه 4 أهداف.





– بعد المشاركة في نسخة 1983غاب الأهلي3 سنوات عن المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي شهدت تحقيق الأهلي لقب أبطال الكئوس في ثلاث نسخ متتالية، محتفظا بكأس البطولة للأبد ليعود الأهلي للمشاركة في أبطال الدوري مجددا، في نسخة 1987 ليطيح الأهلي بفريق الفهود الرواندي، وليوباردز الكيني وأفريكا سبور الإيفواري، ليصطدم في نهائي مبكر بفريق أشانتي كوتوكو في نصف النهائي ويفوز الأهلي ذهابا 2-0 ويخسر 1-0 ليتأهل للنهائي بمجموع المواجهتين ويلتقي بالهلال السوداني انتهت مباراة الذهاب في الخرطوم بنتيجة التعادل السلبي، وفي الإياب بالقاهرة تمكن الأهلي من تحقيق الفوز بنتيجة 2-0 ويتوج باللقب.





لعب الأهلي 10 مباريات حقق الأهلي الفوز في 5 مباريات وكان التعادل حاضرا في مواجهتين فيما خسر 3 مباريات، سجل الفريق 18 هدفا بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.





– نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001 بعد غياب دام 14 عاما عن دوري الأبطال تخللها قرار بمقاطعة بطولات الكاف استمر على مدار 4 سنوات، ثم العودة للمشاركة مجددا ظهر الأهلي في نهائي البطولة بعد تعديل لوائحها من قبل الكاف، استهل الأهلي مشواره بالإطاحة بفريق البحر الأحمر بطل إريتريا، ثم سان ميشيل بطل سيشل؛ ليحجز مقعده في دور ربع النهائي ما يعرف بمرحلة المجموعات والذي حقق خلاله المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بترو أتليتكو الأنجولي؛ ليضرب موعدا ناريا في قبل النهائي مع الترجي التونسي انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بنتيجة التعادل السلبي، وكان التعادل الإيجابي 1-1 في تونس كافيا لتأهل الأهلي للمباراة النهائية، في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، أقيمت مباراة الذهاب على ملعب صن داونز وعاد الأهلي بتعادل إيجابي 1-1، وفي مباراة الإياب نجح الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، محققا اللقب بجدارة بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات، وخسر 3 مباريات وكان التعادل حاضرا في3 مباريات وسجل 23 هدفا، واستقبلت شباكه 10 أهداف.





– نهائي نسخة 2005 النسخة التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق اللقب دون أن يتعرض للخسارة طوال مشواره بالبطولة، أطاح بفريق فيلا الأوغندي، واتحاد العاصمة الجزائري في الأدوار الأولى، ليحجز مقعده في مرحلة المجموعات نجح خلاله في حصد 14 نقطة؛ من 4 انتصارات وتعادلين أمام فرق الرجاء المغربي وأياكس الجنوب إفريقي وأنيمبا النيجيري؛ ليتخطى الزمالك في نصف النهائي بالفوز في مواجهتي الذهاب والعودة، ويلتقي بالنجم الساحلي في النهائي وكان التعادل السلبي حاضرا في مباراة الذهاب، وفي العودة فاز الأهلي بنتيجة 3-0، خاض الأهلي 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات، وكان التعادل حاضرا في 5 مباريات ولم يخسر أية مباراة، وسجل الأهلي 23 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.





– نهائي نسخة 2006 في طريقه للنهائي السادس أطاح الأهلي بتوسكر الكيني، ورينيسيمينتو من غينيا الاستوائية في الأدوار الأولى من البطولة، وفي مرحلة المجموعات لعب الأهلي في المجموعة الأولى مع فرق الصفاقسي التونسي وأشانتي كوتوكو الغاني، وشبيبة القبائل الجزائري محققا الوصافة بعدما جمع 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة، وفي نصف النهائي تخطى الأهلي عقبة أسيك الإيفواري معلنا تواجده في النهائي أمام الصفاقسي التونسي أقيمت مباراة الذهاب في القاهرة وانتهت بنتيجة التعادل 1-1 ، وفي العودة بتونس عاد الأهلي باللقب بعدما فاز بهدف دون رد .





خاض الأهلي في مشواره بهذه النسخة 14 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات وتلقى هزيمتين، وسجل الأهلي 24 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.





– نهائي نسخة 2007 نجح الأهلي في تخطي الأدوار الأولى بعدما أطاح بفريق هايلندرز بطل زيمبابوي وصن داونز الجنوب إفريقي على الترتيب ليتأهل إلى دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية بجوار فرق الهلال السوداني وأسيك الإيفواري والترجي التونسي اعتلى الأهلي صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمتين .





وفي نصف النهائي أزاح الأهلي فريق الاتحاد الليبي؛ ليضرب موعدا في النهائي مع النجم الساحلي والذي شهد مهزلة تحكيمية ذهابا بحرمان الأهلي من ركلة جزاء صحيحة وإيقاف نجمه محمد بركات وتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي، وتكتمل المهزلة في مباراة الإياب بقيادة المغربي عبد الرحيم العرجون الذي ذبح العدالة فوق أرض استاد القاهرة ويحرم الأهلي من لقب مستحق بعدما انتهت المباراة بفوز النجم الساحلي 3-1 وسط قرارات تحكيمية مثيرة للجدل.





حقق الأهلي7 انتصارات وتعادل في 4 مباريات وخسر الأهلي في 3 مباريات سجل الأهلي 16 هدفا واستقبلت شباكه 9 أهداف.





– نسخة 2008 شهدت حضور الأهلي في النهائي الرابع على التوالي، بعدما أزاح فريق بلاتنيوم ستار الجنوب إفريقي ليتأهل إلى مرحلة المجموعات محتلا صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات و3 تعادلات على حساب فرق الزمالك وديناموز من زيمبابوي وأسيك الإيفواري، ويتخطى أنيمبا النيجيري في نصف النهائي معلنا تواجده في النهائي وأمام القطن الكاميروني فاز الأهلي ذهابا بهدفين دون رد وفي الإياب بالكاميرون كان التعادل الإيجابي 2-2 كافيا للفوز باللقب.





لعب الأهلي في هذه النسخة 12 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مباريات فيما خسر مباراة واحده مسجلا 17 هدفا بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.





– نهائي نسخة 2012 على الرغم من توقف النشاط الكروي في مصر وغياب تام للفرق المصرية على صعيد الأندية والمنتخبات نجح الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الـتاسعة في تاريخه بعدما تخطى البن الأثيوبي والملعب المالي في الأدوار الأولى ليأتي على رأس المجموعة الأولى إلى جانب فرق مازيمبي الكونغولي وتشلسي الغاني والزمالك حجز الأهلي قمة المجموعة برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة وفي نصف النهائي ينجح في الإطاحة بصن شاين النيجيري، بعدما تعدل معه ذهابا 3-3 وفي الإياب كان الفوز بنتيجة 2-1 كافيا للتأهل إلى النهائي لملاقاة الترجي التونسي والذي انتزع تعادلا مثيرا في برج العرب، إلا أن الأهلي عاد بالكأس من تونس إثر فوزه بنتيجة 2-1.





خاض الأهلي 14 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى هزيمتين سجل الأهلي 22 هدفا، بينما استقبلت شباكه 13 هدفا.





– نهائي نسخة 2013 واصل الأهلي المضي في طريقه نحو إظهار الوجه المشرق للرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص بعدما تحدى توقف النشاط الكروي في مصر وتواجد في نهائي أعرق البطولات في القارة السمراء للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، تخطى الأهلي الأدوار التمهيدية على حساب توسكر الكيني والبنزرتي التونسي ليعلن عن تواجده في ربع نهائي البطولة؛ ما يعرف بمرحلة المجموعات على رأس المجموعة الأولى إلى جانب فرق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي وليوبارد الكونغولي.





تربع الأهلي على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة، وفي نصف النهائي كان التأهل بفضل ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، على حساب القطن الكاميروني بعدما سيطر التعادل بنتيجة 1-1 على مواجهتي الذهاب والعودة ، التقى الأهلي في النهائي بفريق أورلاندو الجنوب إفريقي عاد الأهلي للقاهرة بتعادل مثير 1-1 وفي الإياب كان الفوز بنتيجة 2-0 ليتوج باللقب الثامن في تاريخه.





خاض الأهلي في هذه النسخة 14 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتلقى هزيمة واحدة مسجلا 19 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا.





– نهائي نسخة 2017 كان الحضور الـ11 للأهلي في نهائي دوري الأبطال بعدما نجح الأهلي في تخطي عقبة فريق بدفيست الجنوب إفريقي في الدور الأولى وفي مرحلة المجموعات بجوار الوداد المغربي وزناكو والقطن الكاميروني، كانت وصافة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة كافية ليواصل الأهلي مشواره في البطولة، متخطيا عقبة الترجي التونسي في ربع النهائي، ثم نصف النهائي أمام النجم الساحلي، وفي النهائي أمام الوداد المغربي تعادل الأهلي ذهابا 1-1 وخسر في الإياب بهدف دون رد ليخسر اللقب، خاض الأهلي 14 مباراة حقق الأهلي 6 انتصارات و5 تعادلات، وتلقى 3 هزائم سجل الأهلي 20 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا.



