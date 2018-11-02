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محمد فهمي: وثقت جميع الاعترافات التي تدين قناة الجزيرة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:13 ص
محمد فهمي: وثقت جميع الاعترافات التي تدين قناة الجزيرة
محمد فهمي
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نعيم يوسف
 
قال محمد فهمي، الصحفي السابق في قناة الجزيرة، إنه أقام دعوى قضائية على القناة القطرية التي عمل بها لمدة ثلاثة أشهر، في كندا، بصفته يحمل جواز سفر كندي.

وأوضح "فهمي"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن القضية هي قضية تعويض، لأنهم كذبوا عليهم وقالوا إنهم لديهم تراخيص صالحة للعمل داخل مصر، ولم يذكروا أن الحكومة المصرية سحبتها.

وتابع أن قناة الجزيرة تعاملت مع مصر وسوريا وليبيا بطريقة الـ"كاو بوي"، ووزعت كاميرات في جميع أنحاء الجمهورية على طلبة جماعة الإخوان، وعلم ذلك في السجن من هؤلاء الطلبة، مشددا على أنه وثق جميع الاعترافات التي تدين قناة الجزيرة.

وشدد على أن القناة عينت أحد الإخوان في القناة وهو جمال نصار، في الوقت الذي كان يحاكم غيابيا بمصر، وطالبت محاميه فرج فتحي، الذي كان يدافع عنه، بالذهاب للدفاع عنه الأمر الذي جعل محاميه يستغرب جدا وينسحب من القضية.
المزيد عن: محمد فهمي قضية الجزيرة الإخوان
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