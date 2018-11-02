مشادة على الهواء بين أستاذ اقتصاد و"الشوباشي" بسبب النقاب (فيديو)



وروى "أبو النصر"، في لقاء مع قناة صدى البلد الفضائية، حديث نبوي شريف حول النقاب، وبعد انتهائه من قراءة الحديث دخلت الكاتبة الصحفية في نوبة ضحك، ليرد عليها قائلا: "هو حد زغزغ حضرتك.. ده كلام سيدنا النبي.. إحنا هنخبط في أي حاجة".



وأكدت الكاتبة الصحفية أنها ترفض النقاب لأنه يعتبر اعتداء على حريتها الشخصية لأنها من حقها أن ترى وجه من تتعامل معه، واتهمت "أبو النصر"، وأمثاله بأنهم سبب تأخر البلد، ليرد عليها الأخير: "أنتوا أخرتونا 200 سنة".

وقعت مشادة كلامية على الهواء بين الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، والدكتور عمرو أبو النصر، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال، بسبب ارتداء النقاب.