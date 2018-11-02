اخبار الزمالك.. ماذا ينتظر الزمالك في شهر نوفمبر؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات سهلة نسبيًا خلال شهر نوفمبر المقبل سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز أو البطولة العربية.

ونرصد لكم فيما يلي، مواعيد مباريات نادي الزمالك خلال شهر نوفمبر:

1- الزمالك× حرس الحدود:

يوم الإثنين والموافق 5 نوفمبر في تمام الساعة 7:00 مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.

2- الانتاج الحربي × الزمالك:

يوم السبت والموافق 10 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري.

3- الزمالك × الداخلية:

يوم 22 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري.

4- الجونة × الزمالك:

وستقام يوم 26 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

5- الزمالك × الاتحاد السكندري:

وتنطلق يوم 30 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، وذلك في إطار إياب دور 16 من البطولة العربية.