مفاجأة من العيار الثقيل.. أغنية من كلمات تركي آل الشيخ وألحان وغناء رابح صقر (فيديو)









"إنت وحدك" كلمات تركي آل الشيخ، غناء وألحان رابح صقر، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي.









في مفاجأة من العيار الثقيل، أصدر المطرب السعودي رابح صقر، أغنيته الجديدة "إنت وحدك" والتي تعاون خلالها مع الشاعر المستشار تركي آل الشيخ، في واحدة من أقوى التعاونات الفنية بعد نجاح "تركي" مؤخرًا مع الهضبة عمرو دياب في أغنية من كلماته في ثان تعاون بينهما عقب نجاح أغنية "برج الحوت" التركية حققت صدى واسع المدى عند جمهور الهضبة.