أكثر ممثل رشحت أفلامه للأوسكار.. معلومات عن خالد أبو النجا في عيد ميلاده





يحتفل الفنان خالد أبو النجا، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الثاني والخمسين.





وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٠ معلومات عنه.





١- ولد خالد أبوالنجا في الثاني من نوفمبر ١٩٦٦، في القاهرة.





٢- حصل على بكاليورس الهندسة من جامعة عين شمس.





٣- درس المسرح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما درس اﻹخراج والتمثيل في الولايات المتحدة.





٤- عمل على برنامج لتصميم المركبات الفضائية (UoSAT-5) في المملكة المتحدة.





٥- عمل لفترة مذيعًا بقناة النيل للمنوعات عام 1998.





٦- اتجه للتمثيل في عام ٢٠٠٠، وقام ببطولة العديد من الأفلام الناجحة منها: "مواطن ومخبر وحرامي، سهر الليالي، بنات وسط البلد، حرب أطاليا، في شقة مصر الجديدة، ميكروفون، فيلا 69".





٧- شارك في عدد من الأفلام العالمية منها: "civic duty"، وفي مسلسلات ناجحة منها الموسم الخامس من "Vikings".





٨- حصل على العديد من الجوائز والتكريمات من بينها، تكريمه في عام ٢٠١٦ في أحد المهرجانات السينمائية كونه أكثر ممثل رشحت أفلامه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغات أجنبية.





٩- إلى جانب التمثيل وتقديم البرامج والهندسة، يعد أبوالنجا ناشطًا في مجالات حقوق الإنسان وحقوق الطفل ويُعرف بدفاعه عن حقوق المثليين، وعينته اليونيسيف سفيرًا للنوايا الحسنة في مصر عام 2007.





١٠- شقيقه هى المهندس سيف أبو النجا والذي لعب دور "مصطفى" في فيلم " إمبراطورية ميم"، وظن الكثيرون أنه خالد خصوصًا وأنه اسم على شارة الفيلم كان خالد أبوالنجا، على الرغم من أن خالد لم يكن قد وُلد بعد، ولكن خالد كشف في إحدى حواراته أن شقيقه أراد مصالحته والدته بإطلاق اسم مولودها الجديد عليه.



