كأس ملك إسبانيا.. إشبيلية يتعادل أمام فيانوفينسي وإسبانيول يخسر من قادش

تعادل اشبيلية الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الاسباني لكرة القدم سلبياً مع فيانوفينسي يوم الخميس في ذهاب الدور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وخسر إسبانيول الذي يحتل المركز الخامس في الدوري أمام مضيفه قادش بنتيجة 1-2. وسجل هدفي الفائز الصربي ديجان ليكيتش (1) والفرنسي كريم عزاموم (41)، بينما سجل لإسبانيول خافيير بوادو (35).

وسقط إيبار صاحب المركز الثالث عشر في ترتيب الليغا، أمام مضيفه سبورتينغ خيخون بثنائية نظيفة للصربي أوروش دورديفيتش (54) والسويسري نفتالي مانزامبي (86).

وانتهت مباراة سلتا فيغو وضيفه ريال سوسييداد بالتعادل 1-1، بهدف للمضيف سجله ياجو أسباس (58)، بينما انتظر سوسييداد حتى الدقيقة 89 لمعادلة النتيجة عبر خوانمي.

الى ذلك، تعادل فياريال مع مضيفه ألميريا من الدرجة الثانية 3-3. سجل للأول سانتي كازورلا (68) وخوسيه كايخون (78) والنيجيري صامويل شوكويزي (83)، في مقابل هدف لخوسيه مانويل نونييز (52 من ركلة جزاء) وهدفين للسنغالي سيكو غاساما (86 و90).

وفاز ريال بيتيس على مضيفه راسينغ سانتادر بهدف نظيف سجله سيرجيو ليون من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة.