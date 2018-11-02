صرف مكافآت وحوافز المولد للعاملين في هذه الجهات الحكومية خلال ساعات

قرر الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، صرف نحو شهر مكافأة من الراتب الأساسي لجميع العاملين في التأمين الصحي على مستوى محافظات مصر بحد أدنى 400 جنيه، وهذا في الوقت الذي شدد فيه على كون الهيئة حريصة على دعم العاملين فيها ومساعدتهم في مواجهة الأعباء الحياتية.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مطلع في جامعة أسيوط، بأن الجامعة قد قررت صرف شهر من الأجر الأساسي كمكافأة لجميع العاملين في الجامعة، وكذلك صرف 200 جنيه مكافأة وحافز مادي لكل العمالة الموقتة في الجامعة.



