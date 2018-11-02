ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صرف مكافآت وحوافز المولد للعاملين في هذه الجهات الحكومية خلال ساعات

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:39 ص
صرف مكافآت وحوافز المولد للعاملين في هذه الجهات الحكومية خلال ساعات
رواتب - ارشيفية
طباعة
 
قرر الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، صرف نحو شهر مكافأة من الراتب الأساسي لجميع  العاملين في التأمين الصحي على مستوى محافظات مصر بحد أدنى 400 جنيه، وهذا في الوقت الذي شدد فيه على كون الهيئة حريصة على دعم العاملين فيها ومساعدتهم في مواجهة الأعباء الحياتية.
 
وفي السياق ذاته، قال مصدر مطلع في جامعة أسيوط، بأن الجامعة قد قررت صرف شهر من الأجر الأساسي كمكافأة لجميع العاملين في الجامعة، وكذلك صرف 200 جنيه مكافأة وحافز مادي لكل العمالة الموقتة في الجامعة.

وفي الأزهر الشريف، قد صدرت تعليمات بشان صرف 700 جنيه منحة المولد لكل معلمي الأزهر الشريف، وذلك بواقع 700 جنيه لكل معلم، وهو أمر معتاد في الأزهر كل عام، وهذا كنوع من الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
المزيد عن: مصر عاملين حكومة المولد اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
طلائع الجيش
الجونة
-
x
15:30
-
إنبي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
سموحة
بيراميدز
-
x
17:30
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
14:55
-
التعاون
القادسية
-
x
16:35
-
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 2:20:01 AM