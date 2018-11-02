فريدة الشوباشي تكشف سبب اعتناقها الإسلام (فيديو)
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:28 صأمنية فوزي
كشفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عن سبب اعتناقها الدين الإسلامي، قائلة: "عجبني العدالة، وحس سيدنا عمر بن الخطاب".
ولفتت "الشوباشي"، خلال حوارها مع فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، إلى أن عمر بن الخطاب أبطل العمل بحد السرقة في عام الرمادة.
وتابعت: "ولكن أنا ضد النقاب؛ لأن المرأة تتخفى فيه وأنا من حقي أعرف هي مين، كل حاجة في النقاب بتضايقني".
ولفتت "الشوباشي"، خلال حوارها مع فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، إلى أن عمر بن الخطاب أبطل العمل بحد السرقة في عام الرمادة.
وتابعت: "ولكن أنا ضد النقاب؛ لأن المرأة تتخفى فيه وأنا من حقي أعرف هي مين، كل حاجة في النقاب بتضايقني".