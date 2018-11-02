فريدة الشوباشي تكشف سبب اعتناقها الإسلام (فيديو)

كشفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عن سبب اعتناقها الدين الإسلامي، قائلة: "عجبني العدالة، وحس سيدنا عمر بن الخطاب".



ولفتت "الشوباشي"، خلال حوارها مع فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، إلى أن عمر بن الخطاب أبطل العمل بحد السرقة في عام الرمادة.



وتابعت: "ولكن أنا ضد النقاب؛ لأن المرأة تتخفى فيه وأنا من حقي أعرف هي مين، كل حاجة في النقاب بتضايقني".

