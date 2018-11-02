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فريدة الشوباشي تكشف سبب اعتناقها الإسلام (فيديو)

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:28 ص
فريدة الشوباشي تكشف سبب اعتناقها الإسلام (فيديو)
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي
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أمنية فوزي
 
كشفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عن سبب اعتناقها الدين الإسلامي، قائلة: "عجبني العدالة، وحس سيدنا عمر بن الخطاب".

ولفتت "الشوباشي"، خلال حوارها مع فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، إلى أن عمر بن الخطاب أبطل العمل بحد السرقة في عام الرمادة.

وتابعت: "ولكن أنا ضد النقاب؛ لأن المرأة تتخفى فيه وأنا من حقي أعرف هي مين، كل حاجة في النقاب بتضايقني".
المزيد عن: نقاب عمر بن الخطاب الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي اخبار مصر إسلام
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