طارق أبو السعد: 300 ألف إخواني اجمالي تعداد الجماعة في مصر

قال طارق أبو السعد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن الحالة الإسلامية في مصر بدأت مع جماعة الإخوان المسلمين في عام 1928، وعمل حسن البنا مؤسس الجماعة منذ اللحظة الاولى على أن يكون للإخوان أكثر من منصة إعلامية، لأنه يدرك جيدًا أهمية وجود الدعاية لنشر فكر التنظيم.



وتابع "أبو السعد"، خلال حواره مع فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن الإخوان مع بداية التسعينيات قاموا بالتوجه للإعلام الإلكتروني لنشر فكرهم من خلال المدونات الإلكترونية، وأشهرها "تغريد خارج السرب".



ولفت إلى أن الفيديوهات التي انتشرت بعد 30-6 تثبت مواهب الإخوان في التمثيل، وهذا واضح من تصوير الكثير من المقاطع التي تظهر وجود الكثير من الشهداء بشكل مخادع للحقيقة، مشيرًا إلى أن تقديرات جماعة الإخوان وفقًا لوزارة الداخلية 300 ألف إخواني عامل، خلاف المحبين، بينما تقديرات الإخوان 5 مليون.

