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محمد أبو حامد: جماعة الإخوان وجدت خصيصًا لهدم الدولة الوطنية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:36 ص
محمد أبو حامد: جماعة الإخوان وجدت خصيصًا لهدم الدولة الوطنية
محمد أبو حامد
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كساب أحمد
 
قال النائب محمد أبو حامد، إن الإخوان يعملون على نشر الإحباط القومي من خلال التسفيه بالإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان وجدت خصيصًا لهدم الدولة الوطنية.

وتابع "أبو حامد" خلال حواره مع فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن الإخوان تعمل على إيجاد مشاعر سلبية للمواطنين تجاه الوطن، مشيرًا إلى أن الكثير من المواطنين كانوا يتبرعون للإخوان بالكثير من الأموال قبل 30 يونيو.

ولفت إلى أن الإخوان قد يفتعلوا معركة دينية، لكي يظهروا أمام الرأي العام بأنهم يدافعون عن الدين.

المزيد عن: مصر محمد أبو حامد فضائية دريم توك شو الإخوان
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