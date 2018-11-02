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"مستقبل وطن" ينظم معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة الشروق

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:01 ص
مستقبل وطن ينظم معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة الشروق
خضروات
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الفجر
 

يستعد حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، لتنظيم عدد من المعارض لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة صباح اليوم الجمعة بمدينة الشروق.

يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر، حيث أنشأ الحزب عدة شوادر في عدد كبير من المراكز والمحافظات، لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من سعر الجملة، لعرضها بأسعار مخفضة ولتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة جشع التجار.
المزيد عن: معارض خضروات حزب مستقبل وطن اخبار مصر
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