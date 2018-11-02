شاهد.. أصغر سفير للسلام العالمي يخطب على الهواء

استضاف الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، الطفل عمر محمد أحمد، أصغر سفير للسلام العالمي، وأصغر خطيب في العالم.



وخطب الطفل عمر، على الهواء، خطبة عن صفات رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أنه له خطبة ثابتة في الأزهر الشريف.



وأضاف أن والده خطيب وهو من علمه، موضحًا أنه لديه 4 سنوات، ويعيش في منيا القمح.

