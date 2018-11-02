نقيب الإعلاميين ناعيًا حمدي قنديل: "كان قيمة وقامة بلا حدود"

نعى الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، الإعلامي الراحل حمدي قنديل، قائلًا: "خبر رحيله فاجئني رغم سوء حالته الصحية منذ فترة، وهذا شأن الكبار عند وفاتهم".



وأضاف "الكنيسي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن حمدي قنديل قيمة وقامة بلا حدود، وأنه كان رجلًا له مبدأه الذي اعتنقه ودافع عنه، مستكملًا: "لا نملك إلا أن ندعي له بالرحمة ولأسرته وزوجته بمزيد من الصبر، زوجته نجلاء فتحي في فترة صعبة جدًا، وستتجاوز هذه المرحلة بالصبر العظيم؛ لأنه كان شيئًا عظيمًا بالنسبة إليها".



وأشار إلى أن الراحل كان مهتمًا بموضوعات نقابة الإعلاميين في الفترة الأخيرة قبل رحيله، وكان يسأل عن الأوضاع باستمرار.



ولفت إلى أنه كان يفكر في وضع الراحل حمدي قنديل كرئيس شرف للنقابة في المرحلة الجديدة للنقابة.



