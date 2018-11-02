ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الوطنية للإعلام": حمدي قنديل كان بمثابة مدرسة للوسط الإعلامي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:41 ص
الوطنية للإعلام: حمدي قنديل كان بمثابة مدرسة للوسط الإعلامي
حمدي قنديل
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن الراحل حمدي قنديل كان رجلًا طموحًا، واشتغل على نفسه كثيرًا، حتى أصبح مدرسة للوسط الإعلامي.

وأشار "الشاعر"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء الخميس، إلى أن "قنديل" يمتلك خبرة جبارة، وهو من خلق جسر بين الصحافة والتليفزيون، لافتًا إلى أن كل برامج حمدي قنديل كانت مؤثرة في الحياة السياسية بمصر والعالم العربي.

وأضاف أن قنديل، اهتم بالمسائل الوثائقية مثل مثل الراحل محمد حسنين هيكل.
المزيد عن: مصر حمدي قنديل جمال الشاعر توك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
طلائع الجيش
الجونة
-
x
15:30
-
إنبي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
سموحة
بيراميدز
-
x
17:30
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
14:55
-
التعاون
القادسية
-
x
16:35
-
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 5:30:01 AM