"الوطنية للإعلام": حمدي قنديل كان بمثابة مدرسة للوسط الإعلامي



وأشار "الشاعر"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء الخميس، إلى أن "قنديل" يمتلك خبرة جبارة، وهو من خلق جسر بين الصحافة والتليفزيون، لافتًا إلى أن كل برامج حمدي قنديل كانت مؤثرة في الحياة السياسية بمصر والعالم العربي.



وأضاف أن قنديل، اهتم بالمسائل الوثائقية مثل مثل الراحل محمد حسنين هيكل.



قال جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن الراحل حمدي قنديل كان رجلًا طموحًا، واشتغل على نفسه كثيرًا، حتى أصبح مدرسة للوسط الإعلامي.