طائرة مصر تهزم فلسطين 3/0 وتقترب من لقب البطولة العربية





نجح منتخب مصر للكرة الطائرة، بقيادة حسام عبدالعزيز، مديره الفني، في تحقيق الانتصار الرابع على التوالي، بعدما فاز على منتخب فلسطين بنتيجة 3/0، في المواجهة التي جمعت المنتخبين اليوم ضمن منافسات البطوله العربيه للكره الطائره رجال رقم 21، والمقامة علي صاله رقم 2 باستاد القاهره الدولي.





وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25/19 , 25/16 , 25/18.





وفاز المنتخب الوطني فى أولى مبارياته أمام الأردن، وعلى الجزائر بالمباراة الثانية، قبل أن يفوز على العراق في المباراة الثاثة ليواصل اللاهزيمة بفوزه المهم أمام فلسطين اليوم، ليقترب خطوة جديدة نحو لقب البطولة.





فى حين تعد هذه الهزيمة هي الثالثة لمنتخب فلسطين بعد خسارته أمام عمان والعراق، مكتفيا بفوز وحيد على الأردن حتى الآن.





ويلتقي منتخب مصر نظيره العماني غدا الجمعة، في حين يواجه منتخب فلسطين نظيره البحريني.





الجدير بالذكر أن البطوله يشارك فيها 7 دول من أقوي المنتخبات العربيه هي العراق و عمان و فلسطين و الجزائر و البحرين و الأردن بجانب المنتخب الوطني المصري صاحب الأرض.





وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، يلعب كل فريق 6 مباريات ويتوج باللقب الفريق الأكثر حصولا على النقاط.



