مدرب الزمالك: الفريق يبحث دائمًا عن الانتصارات

أوضح أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الزمالك، أن الفريق يبحث تحقيق الانتصارات في الوقت الحالي بغض النظر عن الأداء سواء جيد أو غير ذلك، وأعرب أمير عرمي عن سعادته بالفوز الذي تحقق على وادي دجلة في الجولة الثانية عشر بالدوري برباعية مقابل هدفين.





وتحدث أمير عزمي مجاهد عن طرد محمد الغني مدافع الفريق قائلا:"اعتراضنا كان بسبب إن الحكم استغرق وقتا لحين اتخاذ قرار الطرد، لكن من الممكن أن يكون سأل المساعد".





وأكد المدرب أن الزمالك سيغلق ملف مباراة دجلة استعدادا للتركيز في لقاء الحرس المقبل.



