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"المسلماني" ناعيًا حمدي قنديل: كان عنوانًا للموهبة وعدم الاستسلام‎

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:24 م
المسلماني ناعيًا حمدي قنديل: كان عنوانًا للموهبة وعدم الاستسلام‎
حمدي قنديل
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رقية جمال
 
نعى الكاتب السياسي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، الراحل حمدي قنديل، قائلاً: "كان عنوانًا للموهبة والكفاءة وعدم الاستسلام، كما كان عنوانًا لرقي الأسلوب وعفة اللفظ".

وقال "المسلماني" في تصريحات صحفية: "حمدي قنديل كان صحفيًا كبيرًا وإنسانًا ودودًا.. هاجمني أثناء عملي مستشارًا للرئيس عدلي منصور، وحين التقينا بعد الهجوم كان النقاش رفيعًا وراقيًا".

وأضاف: "التقيت الأستاذ حمدي قنديل في فندق هيلتون الزمالك قبل مرضه الأخير.. كانت معه السيدة حرمه الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي.. وكان الحديث أشبه بكتاب موجز للذكريات من ثورة 24 يوليو إلى ثورة 30 يونيو".

وتابع: "رحل حمدي قنديل والقوة الناعمة المصرية في ضعف وانكسار.. تراجعت المعرفة وتدهورت القيم.. أصبح العامة أعلى من النخبة.. وأصبح الشارع أرقي من الشاشة".
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