"اتصالات مصر": تركيب محطات المحمول في مصر معقد.. والعشوائيات محرمة

قال خالد حجازي الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، إن البروتوكول المصري لتركيب محطات المحمول من أعنف البروتوكولات على مستوى العالم ، لأنه يتبع معايير أمن وسلامة ومعايير سلامة صحية ومعايير بيئية معقدة جداً ويجب أن تمر بعدة اشتراطات فنية قبل تركيب أية محطة.





وأضاف حجازي في حواره لـ "الفجر"، أن البروتوكول المصري خليط من كافة البروتوكولات المطبقة حول العالم لذلك الإشتراطات فى مصر عالية من الناحية الفنية، أيضاَ من الناحية الإجرائية معقدة جداً خصوصا فيما يتعلق بتركيب محطات فوق المباني المخالفة فهو ممنوع تماماً رغم أن هذه المناطق مكتظة بالسكان مثل المناطق العشوائية ولكن وفقاً للقانون ممنوع تركيب محطات فيها لذلك نواجه صعوبة في إيجاد مبني أوراقه سليمة لوضع محطة عليه.