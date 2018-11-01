الرائد يعمق جراح الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي





واصل فريق اتحاد جدة مسلسل النتائج السيئة في الدوري السعودي بعد الخسارة من الرائد بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الخميس.





وسجل هشام بلقروي الهدف الأول للرائد في الدقيقة (45)، وأضاف عبدالله الشامخ الثاني بالدقيقة (78) وأحرز فهد المولد هدف الاتحاد بالدقيقة (98).





وبهذه النتيجة؛ يحتل فريق اتحاد جدة المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بينما الرائد في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.



