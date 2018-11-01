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البورصة الأوروبية ترتفع بالختام مع تواصل إعلان نتائج الأعمال

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:34 م
البورصة الأوروبية ترتفع بالختام مع تواصل إعلان نتائج الأعمال
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وكالات
 
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع إعلان نتائج أعمال الشركات وتقارير إيجابية بشأن البريكست.

وكانت أسهم الاتصالات من بين أكبر الرابحين في البورصات الأوروبية بدعم نتائج الأعمال من قبل شركة "بي.تي" ليصعد السهم بنحو 8.6%، بينما كان قطاع الغاز والنفط ضمن الأسوأ أداءً مع تراجع أسعار النفط بأكثر من 3%.

كما هبط سهم "كريدي سويس" بأكثر من 2% بعد أن فشلت الأرباح في الوفاء بتوقعات المحللين خلال الربع الثالث.

ومن جانبه قرر البنك المركزي البريطاني الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير وفقاً لتوقعات المحللين.

فيما أشار تقرير صحفي إلى اقتراب المملكة المتحدة من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات المالية بعد اتمام البريكست.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع النشاط الصناعي في بريطانيا لأدنى مستوى في 27 شهراً، فيما ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأبطأ وتيرة في 5 سنوات.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4% إلى 363.08 نقطة، بينما هبط "فوتسي" البريطاني بنحو 0.2% مسجلاً 7114.6 نقطة.

كما صعد "داكس" الألماني بنسبة 0.2% إلى 11468.5 نقطة، في حين تراجع "كاك" الفرنسي بنحو 0.1% إلى 5085.7 نقطة.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.9% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1411 دولار.
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