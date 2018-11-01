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الجزائر تهزم الأردن 3/0 بالبطولة العربية للكرة الطائرة بالقاهرة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:31 م
الجزائر تهزم الأردن 3/0 بالبطولة العربية للكرة الطائرة بالقاهرة
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دينا نبيل
 


فاز منتخب الجزائر للكرة الطائرة، على نظيره الأردني بنتيجة 3/0 في المباراة التي جمعت المنتخبين، ضمن منافسات البطوله العربيه للكره الطائره رجال رقم 21، والمقامة علي صاله رقم 2 باستاد القاهره الدولي.

 

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25/14, 25/18, 25/12.

 

بهذه النتيجة ينجح منتخب الجزائر في تحقيق فوزه الثاني بالبطولة، بعدما فاز بالمباراة الأولي أمام منتخب العراق، وتلقى ثلاث هزائم أمام كل من مصر وعمان، في حين تلقى الأردن الهزيمة الخامسة، على التوالى .

 

 

 

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، يلعب كل فريق 6 مباريات ويتوج باللقب الفريق الأكثر حصولا على النقاط.

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