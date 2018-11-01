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"يونيسف": الملايين الأطفال يعانون من سوء التغذي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:22 م
يونيسف: الملايين الأطفال يعانون من سوء التغذي
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وكالات
 
أكدت منظمة اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هناك الملايين الأطفال يعانون من سوء التغذية وآلاف منهم يعانون من سوء تغذية حاد.

قالت مديرة الإعلام في المكتب الإقليمي بمنظمة اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جولييت توما، أن هناك الملايين الأطفال يعانون من سوء التغذية وآلاف منهم يعانون من سوء تغذية حاد.

وقالت توما في تصريحات خاصة، اليوم الخميس،"حوالي 1.8 مليون طفل يواجهون سوء التغذية، و400 ألف منهم يعانون من سوء التغذية الحاد".

وأضافت توما: "حوالي 6 آلاف طفل في اليمن سقطوا بين قتيل وجريح منذ بداية الحرب ويمكن أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير".

وتابعت: "المؤشرات خطيرة للوضع في اليمن والنزاع خلال 4 أعوام أدى إلى تدهور كان سيئا".

وتقود السعودية تحالف عسكريا عربي في اليمن يقوم، منذ 26 مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير من العام ذاته.


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