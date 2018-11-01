أسعار النفط تواصل التراجع فى نهاية تعاملات اليوم الخميس

عمقت أسعار النفط خسائرها لأكثر من 3% خلال تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف زيادة الإمدادات ومخزونات الخام.





وتعرض الخام للضغط مع زيادة الإنتاج الروسي لأعلى مستوياته منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وصعود الإنتاج الأمريكي لأعلى مستوى لها على الإطلاق عند 11.20 مليون برميل يومياً.





كما أظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" أن أوبك رفعت إنتاجها من الخام لأعلى مستوى منذ عام 2016 مما قد يعوض مخاوف نقص الإمدادات جراء العقويات الأمريكية ضد طهران والتي ستدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.





وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت زيادة مخزونات الخام بالولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي بنحو 3.2 مليون برميل.





وعانت أسعار الخام من خسائر قوية خلال الشهر الماضي، حيث تراجع "نايمكس" نحو 11% مع مخاوف تراجع الطلب على الخام والهبوط الحاد لسوق الأسهم.





وبحلول الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايكمس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 3.1% إلى 63.28 دولار للبرميل.





وخلال نفس الفترة، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 3% مسجلاً 72.75 دولار للبرميل.