الأنبا مكاريوس يكشف حقيقة نقله أسقفا خارج مصر

قال الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، إنه لا توجد نية لنقله أسقفًا خارج مصر.

وأكد، في تصريح خاص لـ"الفجر"، على استمرار إشرافه كأسقف عام على إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، وأنه التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية منذ أسبوع بمجمع كهنة إيبارشية المنيا.

ولفت "مكاريوس"، إلى أن البابا تواضروس سوف يلتقي بقطاعات من شعب إيبارشية المنيا وأبو قرقاص لبحث ودراسة موضوع التقسيم من أجل تركيز الرعاية الروحية والكنسية.