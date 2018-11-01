عاشور وأنطوي يقودان هجوم المقاصة أمام بتروجت
الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:17 مأحمد الهواري
أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة بتروجت ، التي تنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم ، على ستاد السويس ، ضمن مواجهات الجولة ال 12 لمسابقة الدوري .
وضم تشكيل المقاصة :
أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي
أحمد عبد العزيز مودى – طه عادل – عاصم سعيد – محمود وحيد خط الدفاع
أحمد محسن – محمد تونى – ايريك تراوري – باولن فوافي خط الوسط
صلاح عاشور – جون انطوى في الهجوم.
ويتواجد على دكة البدلاء : محمود حمدي حارس مرمي – محمد دبش – عصام صبحي – نصر رمضان – رجب عمران – مصطفى شبيطه – مروان حمدي