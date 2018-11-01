عاشور وأنطوي يقودان هجوم المقاصة أمام بتروجت

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة بتروجت ، التي تنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم ، على ستاد السويس ، ضمن مواجهات الجولة ال 12 لمسابقة الدوري .





وضم تشكيل المقاصة :

أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي

أحمد عبد العزيز مودى – طه عادل – عاصم سعيد – محمود وحيد خط الدفاع

أحمد محسن – محمد تونى – ايريك تراوري – باولن فوافي خط الوسط

صلاح عاشور – جون انطوى في الهجوم.



ويتواجد على دكة البدلاء : محمود حمدي حارس مرمي – محمد دبش – عصام صبحي – نصر رمضان – رجب عمران – مصطفى شبيطه – مروان حمدي