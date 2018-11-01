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عاشور وأنطوي يقودان هجوم المقاصة أمام بتروجت

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:17 م
عاشور وأنطوي يقودان هجوم المقاصة أمام بتروجت
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أحمد الهواري
 

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة بتروجت ، التي تنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم ، على ستاد السويس ، ضمن مواجهات الجولة ال 12 لمسابقة الدوري .


وضم تشكيل المقاصة :

أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي 

أحمد عبد العزيز مودى – طه عادل – عاصم سعيد – محمود وحيد خط الدفاع 
أحمد محسن – محمد تونى – ايريك تراوري – باولن فوافي خط الوسط 

صلاح عاشور – جون انطوى في الهجوم. 


ويتواجد على دكة البدلاء : محمود حمدي حارس مرمي – محمد دبش – عصام صبحي – نصر رمضان – رجب عمران – مصطفى شبيطه – مروان حمدي

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