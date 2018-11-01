"التخطيط" توافق على اعتمادات بقيمة 554.5 مليون جنيه

وافقت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، على اعتمادات بقيمة 554.5 مليون جنيه، توزعت على زيادة استثمارات مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري بمبلغ 27.5 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي.





واعتمدت الوزيرة هالة السعيد، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مبلغ 227 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي أيضاً لمشروعات وزارة الكهرباء بدعم ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.





وتم تخصيص المبلغ لإدراج مشروع "التغذية الكهربائية لمشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء" للعمل على إمداد مصنعي الفصل والتركيز بالطاقة الكهربائية بقدرة إجمالية 14 ميجا وات.





ولمشروعات وزارة النقل، اعتمدت مبلغ 300 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي لدعم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وذلك لتتمكن وزارة النقل من تنفيذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية الخاصة بالقوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي.







