ضبط نصاب يوهم الناس بالتعيين في الجهات الحكومية بسوهاج

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخص لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم قدرته على تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغًا من "أحمد ك.س" 29 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم أخميم بسوهاج، وآخر، بقيام "محمد. ر.ث" حاصل على دبلوم تجارة، مقيم (بدائرة مركز شرطة أخميم) والسابق اتهامه في 3 قضايا "تزوير محررات رسمية وتبديد"، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "نصب" والمحكوم عليه بالحبس شهر وكفالة 5000 جنيه، بالحصول منهما على مبالغ مالية نظير تعيينه بإحدى الوزارات، إلا إنه لم يفِ بما وعد به، وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكيين.

وبالبحث والتحري تأكدت صحة الواقعة، وتبين ادعاء المتهم بأن له علاقات، ونفوذ لدى المسؤولين "على خلاف الحقيقة"، وحصل من الشاكيين على 35 ألف جنيه، كمقدم لمبلغ 60 ألف جنيه نظير تعيينهما، إلا أنه لم يفِ بما وعد به.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية للأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.