تراجع النشاط الصناعي في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي بعكس توقعات المحللين ولأدنى مستوى في 27 شهراً، مع انخفاض معدل التشغيل والطلبات الجديدة.





وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات اليوم الخميس إن النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سجل مستوى 51.1 نقطة في أكتوبر الماضي مقابل 53.6 نقطة في سبتمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن النشاط الصناعي في بريطانيا سيستقر عند مستويات الشهر الماضي.





وأوضحت البيانات أن معدل التشغيل والطلبات الجديدة سجلوا أول تراجع في 27 شهراً خلال أكتوبر الماضي.





كما أن معدل تضخم كل من تكاليف المدخلات وأسعار المخرجات تراجع نسبياً في الشهر الماضي.





وأرجعت الشركات التراجع في طلبات التصنيع الجديدة للتدفقات المنخفضة من الخارج والنمو الضعيف للطلب المحلي.



