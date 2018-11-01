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وزير الخارجية الأردني يصل إلى بغداد

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:18 م
وزير الخارجية الأردني يصل إلى بغداد
وزير الخارجية الأردني
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وكالات
 

أفادت وسائل إعلام رسمية عراقية بوصول وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الخميس إلى بغداد في زيارة رسمية.

 

ومن المتوقع أن يلتقي الصفدي الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فضلاً عن وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم.

 

وشهدت العلاقات الأردنية العراقية تقدماً ملحوظاً في الفترة الماضية، أسفرت عن فتح معبر طريبيل الحدودي بين البلدين في أغسطس  2017، بعد إغلاقه أكثر من 3 أعوام بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها المدن العراقية في تلك الفترة.

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