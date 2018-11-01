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أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الخميس 1-11-2018

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:53 ص
أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الخميس 1-11-2018
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استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، فى بداية تعاملات اليوم، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري، ليصل 17.84 جنيها شعر الشراء، 17.97 جنيها سعر البيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. 

وسجل بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع، واستقر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية، مسجلاً 17.88 جنيها للشراء، 17.98 جنيها للبيع. 

وسجل 17.89 جنيها كأعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، في حين قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع عند مستوى 17.88 جنيها. 

 وسجل الدولار في السوق السوداء اليوم  نحو 17.90 جنيها.
 

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