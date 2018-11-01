اتحاد الكرة يستعين بهرماس وعبد الحق وسليم في تعديل المسابقات

قررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الاستعانة بكل من عمرو عبد الحق رئيس نادى النصر، وهرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد، وعلي سليم رئيس نادي بنى سويف، من أجل تعديل اللائحة ومناقشة نظام المسابقات الجديد.





ويمثل عبد الحق أندية القاهرة، وهرماس رضوان ممثلًا أندية بحرى، وبينما يمثل على سليم أندية الصعيد، على أن تعقد اللجنة اجتماعها يوم الإثنين المقبل مع مسؤولو الاتحاد المصري، لمناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة، ونظام المسابقات.



