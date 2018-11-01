المتحدث العسكري: "سيناء 2018" حققت نجاحات بفضل رجال الجيش والشرطة

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن "العملية الشاملة سيناء 2018" حققت أهدافها، بفضل جهود رجالها من القوات المسلحة والشرطة المدنية.





وأكد خلال حواره على "راديو مصر"، صباح اليوم الخميس، أنه كان هناك تأهيل نفسي للجنود والتأكيد على غريزة القوات المسلحة وهي النصر أو الشهادة من أجل الوطن، قائلاً: "القوات مؤمنة بالمهام الموكلة لها في تطهير البلاد".





وعن الشائعات التي تنتشر عبر العديد من وسائل الإعلام وكيفية التعامل معها، قال، إنه يتم التواصل مع وسائل الإعلام خلال الـ24 ساعة، ونقوم على الفور بتصحيح جميع المعلومات المغلوطة، هذا بجانب البيانات العسكرية التي تصدر بشكل منتظم.