الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.





كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون خفيفًا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى العظمى





القاهرة 18 30

وسط الدلتا 17 30

الإسكندرية 21 29

بلطيم 20 29

مطروح 21 26

السلوم 19 25

سيوة 18 27

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

العريش 18 28

رفح 17 28

الإسماعيلية 14 29

السويس 15 29

رأس سدر 16 29

نخل 18 28

نويبع 24 28

طابا 20 27

كاترين 11 24

الطور 18 28

شرم الشيخ 24 31

الغردقة 21 31

مرسى علم 23 30

الفيوم 17 30

بنى سويف 17 30

المنيا 14 30

أسيوط 15 31

سوهاج 17 32

قنا 18 32

الأقصر 20 32

أسوان 22 34

أبوسمبل 21 33

الوادى الجديد 22 34

شلاتين 26 30

أبو رماد 25 28

رأس حدربة 25 28

حلايب 27 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى





مكة المكرمة 25 34

المدينة 19 25

الرياض 15 27

المنامة 26 30

أبوظبى 25 32

الدوحة 26 31

الكويت 18 30

دمشق 06 24

بيروت 21 28

عمان 10 25

القدس 12 24

غزة 18 31

بغداد 13 26

مسقط 25 30

صنعاء 07 22

الخرطوم 26 38

طرابلس 20 25

تونس 15 25

الجزائر 11 19

الرباط 10 20

نواكشوط 23 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى





أنقرة 06 23

اسطنبول 16 22

إسلام آباد 14 26

نيودلهى 18 31

جاكرتا 24 32

بكين 03 17

كوالامبور 24 33

طوكيو 10 18

أثينا 16 27

روما 14 19

باريس 06 14

مدريد 05 15

برلين 08 16

لندن 03 12

مونتريال 01 08

موسكو 03 07

نيويورك 16 20

واشنطن 19 24



