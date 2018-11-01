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تركيا تعود إلى مزاعم وروايات إعلام قطر بشأن قضية خاشقجي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:14 ص
تركيا تعود إلى مزاعم وروايات إعلام قطر بشأن قضية خاشقجي
خاشقجي
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وكالات
 

عادت تركيا إلى نشر مزاعم وروايات إعلام الإخوان وتنظيم الحمدين في قطر بشأن مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية .

 

ونشرت وكالة أنباء الإناضول التركية، نباءً عاجلاً عن النيابة العامة في إسطنبول، زعمت فيه تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله والتخلص منها، وهي نفس الرواية التي أوردها الإعلام القطري وعززها الإعلام التركي قبل أن يتراجع عنها .

 

وتأتي هذه الأنباء في وقت لازالت فيه التحقيقات السعودية التركية مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث، وإيجاد جثة خاشقجي التي لازالت مختفية حتى الآن .

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