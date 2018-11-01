إسرائيل توافق على تحويل قطر أموالا لحماس لدفع الرواتب

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، إنّ إسرائيل وافقت على السماح بنقل أموالاً قطرية لحركة حماس في قطاع غزة لدفع رواتب موظفي حكومتها.





وقالت التقارير إنّ إسرائيل وقطر توصلتا إلى اتفاق لضمان عدم استخدام هذه الأموال إلا لغرض محدد.





ومؤخراً، ورد أن حماس هددت إسرائيل بتحذيرها للمطالبة بتحويل الأموال نقداً بحلول يوم الخميس، وأنّه إذا لم تف إسرائيل بالمطلب، ستقوم بتكثيف أعمال الشغب على طول الحدود، بدءاً من يوم الجمعة.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلب وأصر على أنه لن تقبل إسرائيل في أي مرحلة إنذاراً نهائياً من حماس، ولكن ستواصل العمل وفقاً للمصالح الإسرائيلية وأمنها.

وجاء الإنذار النهائي وسط موافقة إسرائيل على السماح للوقود القطري دخول قطاع غزة الذي استؤنف يوم الأحد، وفقاً لشبكة "24 نيوز" اليوم.