مسئول إندونيسي: إشارات من موقع سقوط الطائرة المنكوبة قد تكون للصندوق الأسود

أعلن نائب رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا، يوم الخميس، أن هناك صوت "أزيز" يزداد وضوحا، ويعتقد أنه ينبعث من الصندوق الأسود لطائرة "ليون إير" الإندونيسية التي سقطت في البحر هذا الأسبوع وعلى متنها 189 شخصا.





وكانت الفرق الأرضية قد فقدت الاتصال بالرحلة (JT 610) التابعة لشركة الخطوط الجوية منخفضة التكلفة "ليون إير" بعد 13 دقيقة من إقلاع الطائرة، في وقت مبكر يوم الاثنين من جاكرتا في طريقها إلى بلدة بانكال بينانغ.





والطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وقالت تقارير إن شركة الطيران استلمتها منذ حوالي شهرين فقط.





وأكد نائب رئيس لجنة سلامة النقل هاريو ساتميكو في تصريحات لرويترز رصد إشارات من الصندوق الأسود، وقال "صوت الأزيز أوضح".





وأضاف "أرسلنا مركبة تعمل عن بعد، ورصدنا كتلة ضخمة في قاع البحر، نعتقد أنها جزء من جسم الطائرة".





وأضاف أن فريقا من الغواصين، يعمل منذ الصباح الباكر لتحديد المنطقة التي يعتقد أن الصندوق الأسود سقط بها. ووصف حالة البحر بأنها عادية.



