١٤ معلومة عن وديع الصافي في ذكرى ميلاده

تحل اليوم الخميس، الذكرى السابعة والتسعين على ميلاد المطرب اللبناني الراحل وديع الصافي، والذي يعد أحد أهم عمالقة الطرب في العالم العربي، وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٤ معلومة عنه.





١-ولد وديع فرنسيس في الأول من نوفمبر ١٩٢١، في قرية نيحا الشوف اللبنانية.

٢-في عام 1938، فاز بالمرتبة الأولى لحنًا وغناء وعزفًا، في مباراة للإذاعة اللبنانية.

٣-اختار له لجنة مسابقة إذاعة الشرق الأدنى المكونة من كل من ميشال خياط، سليم الحلو، ألبير ديب ومحيي الدين سلام اسمه الفني ليصبح وديع الصافي.

٤-تعاون الصافي مع الشاعر أسعد السبعلي الذي كتب له "طل الصباح وتكتك العصفور" عام 1940.

٥-جاء الصافي لمصر في عام ١٩٤٤، والتقى موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب والذي أثنى على موهبته قائلًا "من غير المعقول أن يملك أحدًا هكذا صوت".

٦-قضى ٣ سنوات في البرازيل حيث سافر إليها في عام ١٩٤٧ مع فرقة فنية، وبعد عودته طرح أغنيته الشهيرة "عاللوما".

٧-في عام 1952، تزوج الصافي من ملفينا طانيوس فرنسيس، وهي إحدى قريباته، وأنجب منها دنيا ومرلين وفادي وأنطوان وجورج وميلاد.

٨-اعترض الصافي على الحرب الأهلية في بلده، وغادرها إلى مصر عام 1976، ومنها إلى بريطانيا، ثم استقر بباريس عام 1978.

٩-حمل الصافي ثلاث جنسيات أخرى إلى جانب جنسيته اللبنانية، إذ منحته كل من مصر وفرنسا والبرازيل جنسيتها.

١٠-في عام 1989، كرمه المعهد العربي في باريس بمناسبة اليوبيل الذهبي لرحلته الفنية.

١١-شارك الصافي في بطولة عدد من الأفلام السينمائية منها: "غزل البنات"، و"ليالي الشرق"، و"موال"، و"نار الشوق".

١٢-على مدار أكثر من خمسين عام قدم الصافي العديد من الأغاني الناجحة التي تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين في لبنان والعالم العربي.

١٣-حصل الصافي على العديد من الجوائز والتكريمات من بينها: وسام الأرز برتبة فارس. ودكتوراه فخرية في الموسيقى من جامعة الروح القدس في الكسليك، ووسام التكريم من الدرجة الأولى من سلطان عمان.

١٤-توفي الصافي في الحادي عشر من أكتوبر ٢٠١٣، عن عمر ناهز ال٩٢ عامًا، بعد صراع مع المرض وذلك بإحدى المستشفيات اللبنانية، وشيع جثمانه كبار نجوم العالم العربي من بينهم مارسيل خليفة وماجدة الرومي.