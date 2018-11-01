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أخبار الترجي.. رئيس الاتحاد التونسي يحضر موقعة الأهلي وأبناء باب سويقة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:11 ص
أخبار الترجي.. رئيس الاتحاد التونسي يحضر موقعة الأهلي وأبناء باب سويقة
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محمد الصو
 

أعلن وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن حضوره لمواجهة الأهلي أمام الترجي، والتي ستقام مساء غدٍ الجمعة ضمن منافسات ذهاب دور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي إعلان الجرئ حضوره لمواجهة الفريقين، من أجل دعم ومؤازرة أبناء سويقة، في المباراة المرتقبة أمام المارد الأحمر، لحصد اللقب القاري بعد غياب عن الأندية التونسية.

ومن المقرر أن يُحضر مسؤولو الأهلي، استقبال حافل لرئيس الاتحاد التونسي فور وصوله للقاهرة وحتى انتهاء المباراة.

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