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تعرف على أبرز الأزمات الصحية للإعلامي حمدي قنديل

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:58 ص
تعرف على أبرز الأزمات الصحية للإعلامي حمدي قنديل
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الفجر الفنى
 
أعلن المحامي عاصم قنديل عن وفاة شقيقه الإعلامي الكبير حمدي قنديل، مساء الأربعاء، داخل شقته بعد صراع مع المرض. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن موعد صلاة الجنازة وتشييع جثمانه اليوم الخميس.
 
ويرصد التقرير التالي الأزمات الصحية التي مر بها الإعلامي الكبير قبل وفاته:

- في سبتمبر الماضي، قالت الفنانة نجلاء فتحي إن زوجها الإعلامي حمدي قنديل أجرى جراحة ناحة في مفصل الفخذ، وظل لفترة في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى التابعة للقوات المسلحة في منطقة التجمع الخامس.

- سقط قنديل داخل منزله على نحو مفاجئ في بداية سبتمبر، ما عرضه لكسور في ساقيه وقدميه. ونُقل إثر الحادث إلى أحد المستشفيات بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم.

- تعرض قنديل من قبل لجلطة دماغية.

- أعلن قنديل، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، عن خضوعه لعلاج بالغسيل الكلوي في المستشفى الجوي التخصصي. ​
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