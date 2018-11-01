اخبار المنتخب.. تونس تعلن موعد الوصول للقاهرة لمواجهة مصر





تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا رسميًا من نظيره التونسي، يخطره فيه بتحديد يوم 14 نوفمبر المقبل، لوصول المنتخب الأولو لمواجهة مصر بالتصفيات الإفريقية.





ويحل المنتخب التونسي ضيفًا على المنتخب الوطني، يوم 16 نوفمبر المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.





وكان المنتخبين تأهلا رسميًا لنهائيات الإمم الإفريقية دون النظر للمباريات المتبقية، بعد احتلالهم صدارة المجموعة العاشرة.



