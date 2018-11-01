أحمد الأحمر: أبو تريكة رائع والبعض يشبهني به

تحدث أحمد الأحمر نجم فريق الزمالك لكرة اليد عن النجم المعتزل محمد أبو تريكة أيقونة الأهلي ومنتخب مصر السابق.





وقال الأحمر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أبو تريكة من الشخصيات الرائعة وقابلته أكثر من مرة والبعض يشبهني به".





وأضاف :"مواجهة الأهلي لها طعم خاص لأنه منافس قوي ونحن أقوى فريقين في مصر حاليًا".





واختتم الأحمر تصريحاته قائلاً : " أتمنى من اتحاد كرة اليد الحفاظ على المدير الفني الحالي لأنه مواكب للكرة العالمية وسيكون مفيد للمنتخب".