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وكيل معهد الموارد المائية السابق يحذر: سد النهضة سينهار في غضون سنوات

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
وكيل معهد الموارد المائية السابق يحذر: سد النهضة سينهار في غضون سنوات
سد - ارشيفية
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حذر المهندس أحمد الشناوي وكيل معهد الموارد المائية المصري السابق والخبير الدولي في السدود، من انهيار سد النهضة الإثيوبي في غضون سنوات قليلة من إنشائه، خاصة وأن السد بني على منطقة فوالق أرضية نشطة مما يجعله غير قادر على مواجهة الزازال.

وأوضح في تصريحات نقلتها فضائية "روسيا اليوم"، أن السد قد انهارت منه أجزاء مرتين، الأولى كانت في عام 2016، والثانية في أغسطس 2018، وهو ما يدل على أن هذا السد قصير العمر، ولن يستمر طويلا، بسبب الزلازل، التي ستضربه بكل تأكيد، بحسب ما جاء على لسانه.

وطالب وكيل معهد الموارد المائية السابق الحكومة المصرية بضرورة مقاضاة إثيوبيا دوليا لأن سد النهضة سينهار، وهو ما يعرض مصر والسودان لكوارث لا يمكن توقع حجم أضرارها.

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