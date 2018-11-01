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ميمي عبد الرازق يوقع عقود تدريب المصري البورسعيدي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:26 ص
ميمي عبد الرازق يوقع عقود تدريب المصري البورسعيدي
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الفجر الرياضي
 

أجرى مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية إجراءات التعاقد مع الجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

 

ووقع ميمي عبد الرازق المدير الفني الجديد للفريق على عقود تدريب المصري البورسعيدي حتى نهاية الموسم الكروي 2019/2018 وكذلك مصطفى يونس مدير الكرة ومحمد صلاح أبو جريشة مدربا عاما وياسر عزت مدربا.

 

وقبل مجلس إدارة النادي البوسعيدي، استقالة الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة حسام حسن ووجه له الشكل على الفترة الماضية.

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