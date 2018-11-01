مدرب الفتح السعودي: عملنا على تصحيح أخطاء خماسية الأهلي





أكد التونسي فتحي الجبال، المدير الفني لفريق الفتح، على صعوبة مباراة الفيحاء المقبلة، مؤكدًا أنه عمل على تصحيح أخطاء لقاء الأهلي، الذي انتهى بخسارة النموذجي بخماسية.





ويستضيف الفتح نظيره الفيحاء، مساء اليوم الخميس، على إستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وقال الجبال: "المباراة القادمة هامة للغاية للفريقين، خاصة أنها تأتي بعد خسارتنا بخماسية أمام الأهلي، ولكن من الصعب أن يتكرر ذلك ضد الفيحاء، حيث يسعى كلاهما لدخول مواجهة الغد، من أجل تحقيق الفوز وكسب النقاط الثلاث".





وواصل: "عملنا على تصحيح أخطائنا، ومحو الصورة التي ظهرنا بها في مباراة الأهلي، لإدخال السعادة على جماهيرنا، التي نتسلح بها في هذه المواجهة، ونطمح أن نكون حاضرين على المستوى الذهني بصورة مميزة".





ويحتل الفتح المركز الثامن في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط فقط.



