"الأرصاد": هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل شمالا مائل للحرارة على باقى الأنحاء لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره .

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط أحيانا على شمال البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 30 والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 32 والصغرى 17، وقنا العظمى 32 والصغرى 18، وأسوان العظمى 34 والصغرى 22.



