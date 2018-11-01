الحسيني: "نسعى لتسكين 5 مليون مواطن بانتهاء بناء العاصمة الإدارية"



واستطرد قائلًا: "نسعى لتسكين 5 مليون مواطن بانتهاء عملية البناء في العاصمة الإدارية".



قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن القطار المكهرب وسيلة المواصلات الرئيسية من العاصمة الإدارية إلى القاهرة أو العكس.وأضاف "الحسيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على فضائية الأولى، مساء الأربعاء أنه سيتم إنشاء القطار مع الجانب الصيني بتكنولوجيا حديثة وأمنة ستسهل عملية نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية.ونوه إلى أن هناك دراسات لإنشاء "ترام معلق" من العاصمة الإدارية إلى القاهرة والعكس، كما سيتم بناء 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين بمدينة بدر بأسعار بسيطة وأقساط على مدة طويلة.